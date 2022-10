Tratamento pioneiro em Coimbra

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) anunciou que o seu Centro de Responsabilidade Integrada (CRI) de Psiquiatria vai iniciar, na próxima semana, um tratamento pioneiro de estimulação magnética transcraniana (TMS).

O CHUC explicou que este tratamento pioneiro inicia precisamente a 10 de Outubro, Dia Mundial da Saúde Mental.

A estimulação magnética transcraniana é “um dos principais métodos físicos não invasivos, baseado na geração de um campo electromagnético para modulação da resposta neuronal de determinada área cerebral”.

Em nota à Lusa, acrescentam que “o CRI de Psiquiatria do CHUC inicia a sua actividade assistencial implementando protocolos de estimulação magnética transcraniana em doentes com quadros clínicos crónicos e refratários de depressão major e na perturbação obsessivo-compulsiva, sendo a equipa do CRI de Psiquiatria pioneira nesta intervenção a nível nacional no Serviço Nacional de Saúde”.