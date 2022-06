Residência artística nas comemorações do 20.º aniversário do CAE

A Câmara da Figueira da Foz anunciou hoje que no âmbito da programação do 20.º aniversário do Centro de Artes e Espectáculos (CAE) irá realizar-se até domingo uma Residência Artística com Ewerton Oliveira (músico e compositor brasileiro), Sara Alhinho (cantautora de Cabo Verde) e Rita Ruivo (cantora figueirense).

“Sob o tema ‘Fado, Morna e Samba: Património (Musical Lusófono) da Humanidade’, esta Residência tem como objectivo a criação artística, com a partilha de saberes e a criação de uma dinâmica artística na cidade”, explicou aquele município.

De acordo com a câmara, “esta Residência culmina com um concerto final, no dia 10 de Junho (sexta-feira), pelas 18 horas, no Jardim Interior do CAE, e, dia 12 de Junho (domingo), pelas 17 horas, no Coreto do Jardim Municipal, ambos de entrada livre”.

Ewerton Oliveira estará no CAE, até dia 19, ministrando vários ‘workshops’ de música para crianças e visitando lares e Centros de Dia, explicou ainda o município.