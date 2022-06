No passado fim-de-semana, no pavilhão Galamba Marques, foram realizadas as meias-finais e final da Taça Nacional de Sub-16, em que a taça foi levantada pela equipa do Ginásio Clube Figueirense depois de uma prova disputada contra a equipa do Estoril Basket Club, com o resultado final a marcar 75-49.

Adicionalmente, também neste fim-de-semana, a equipa sub-13 do Ginásio consagrou-se campeã do Campeonato do Centro, vencendo o Clube de Basquetebol de Leiria por 56-31.