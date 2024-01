Reis Magos vão visitar escolas antes do cortejo

Os três reis magos da Dez de Agosto, acompanhados por gaiteiros e pelo Pai Natal, vão fazer uma visita a escolas e a jardins de infância na zona urbana, durante a tarde do dia 5 de Janeiro (sexta-feira).

À noite serão realizados os cortejos dos reis magos – um a sair junto à Estação da CP (Cortejo da Filarmónica Figueirense) e outro a vir da Ponte do Galante (Cortejo da Dez de Agosto) – com chegada prevista pelas 21 horas, na lapinha/presépio localizada/o na zona do Cais da Alfândega – Praça Nova (Praça 8 de Maio).

Enquanto se espera pelos reis haverá música no pavilhão lateral ao presépio, pelas 20 horas, com a actuação do Grupo de Cantares Praia Mar do Grupo de Instrução e Sport de Buarcos (GIS) e do Grupo de Cantares da Dez de Agosto, que irá cantar as Janeiras ao público presente. As festas contarão ainda a dança tradicional da Figueira com o Rancho das Camélias de São João do Vale.