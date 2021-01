Reis Magos na rua

Este ano, em virtude da pandemia, “não será possível realizar o Cortejo da Espera de Reis e o Auto dos Reis Magos nos moldes habituais, mas não podíamos, contudo, deixar de assinalar o momento, ainda que numa evocação simbólica”, diz a Sociedade Filarmónica Dez de Agosto em comunicado.

Amanhã (dia 6 de Janeiro), Dia de Reis, a partir das 15h00, “os Reis Magos chegarão à cidade nas suas montadas e irão percorrer algumas artérias da baixa e do Bairro Novo, com passagem pelas escolas básicas do Viso, Abadias e Rui Martins e pelos Jardins de Infância João de Deus, Bissaya Barreto e Conde Ferreira, transportando consigo uma mensagem de esperança”.

Segundo apurou O Figueirense, “o cortejo que apenas integrará as figuras dos Reis Magos a cavalo será devidamente acompanhado pelas autoridades policiais. A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal local “e observará todas as orientações e medidas de combate à propagação da pandemia da Covid-19”, frisa a organização.

Foto: Raúl Cardoso/arquivo