Câmara da Figueira promove sessão de auscultação para jovens da UE

O Conselho Nacional de Juventude (CNJ) promoveu uma sessão de auscultação do 8.º Ciclo de Diálogo Jovem da União Europeia, com o apoio da Câmara Municipal da Figueira da Foz, que tomará forma no dia 9 de Janeiro, às 14h30, via ZOOM.

O 8.º Ciclo do Diálogo Jovem da União Europeia, que tem como tema “Europa e a juventude, a juventude e Europa: espaço para democracia e participação”, tem vindo a decorrer desde Junho de 2020 e termina em Dezembro de 2021, sob as presidências do Conselho da União Europeia da Alemanha, Portugal e Eslovénia.

Com base no Objectivo Europeu para a Juventude 9 “Espaço e participação para todas as pessoas”, este ciclo centrar-se-á no diálogo entre decisores e jovens para definir acções e medidas que possam contribuir para as metas estabelecidas nesse objectivo.

A sessão de auscultação a decorrer é exclusivamente destinada às/aos jovens figueirenses e faz parte de um processo de diálogo entre jovens e decisores políticos, que tem como finalidade delinear as prioridades de cooperação europeia no domínio das políticas de juventude e dar voz às/aos jovens no processo de definição das políticas europeias de juventude.

As inscrições podem ser feitas até ao dia 7 de Janeiro, preenchendo o formulário disponível em: https://forms.gle/8qNcf52YLSQFSorm8