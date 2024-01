Ponte vai encerrar no período nocturno

A ponte Edgar Cardoso na Figueira da Foz, que está a ser alvo de obras, vai encerrar ao trânsito automóvel durante o período nocturno, a partir do dia 15 de Janeiro.

De acordo com um comunicado da Infraestruturas de Portugal (IP), remetido à agência Lusa pela Câmara Municipal da Figueira da Foz, os trabalhos a realizar na Ponte Edgar Cardoso vão obrigar “ao corte total de trânsito” em período nocturno.

“Este corte total de trânsito terá o seu início na noite de 15 para 16 de Janeiro, entre as 20h30 e as 06h30, e vigorará até 15 de Março, ocorrendo três vezes por semana: nas noites de segunda para terça, de terça para quarta e de quarta para quinta-feira”, informa.

De acordo com a concessionária, a partir de 18 de Março as interrupções totais do tráfego ocorrerão cinco noites por semana, com início nas noites de domingo para segunda-feira e fim nas noites de quinta para sexta-feira (inclusive).

“Como alternativa à circulação de trânsito na EN 109, está prevista a utilização da A14 e da A17, entre o Nó 7 (Marinha das Ondas) e o Nó 8 (A14), nos termos e condições de isenção de cobrança de portagem acordados, nas noites em que a ponte está encerrada”, indica.