Incubadora do Mar&Indústria acolhe esclarecimento sobre projecto europeu

No próximo dia 11 de Janeiro a ACIFF – Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz, promove um evento de esclarecimento sobre o projecto europeu ADMA TranS4MErs, no auditório da Incubadora do Mar & Indústria da Figueira da Foz.

O projeto Europeu ADMA TranS4MErs, co-financiado pelo programa Horizon 2020, abriu uma Open Call, na qual ajuda as PME Europeias a tornarem-se “Fábricas do Futuro” mais digitais, verdes e competitivas através de suporte personalizado à inovação.

O evento terá abertura pelas 14h30, estando planeada a apresentação do projecto, palestras e um workshop. As inscrições podem ser realizadas até dia 9 de Janeiro a partir do endereço https://forms.gle/zfxNRLRBC7eANnJSA .