Faleceu Pilar Ledesma – uma das mais antigas turistas da Figueira

Faleceu Pilar González Rodríguez, mais conhecida por Pilar Ledesma, uma das turistas espanholas mais antigas da Figueira da Foz.

Viúva do poeta salmantino José Ledesma Criado (Pepe), um dos mais emblemáticos frequentadores da Figueira e que hoje titula a toponímia junto ao Tennis Club, Pilar Rodríguez nasceu no final de Julho de 1936, pouco tempo antes da Guerra Civil Espanhola. Estudou Ciências Empresariais, mas desistiu para casar com o poeta Pepe e ser mãe de seis filhos.

Foi a partir da década de 1960 que o casal começou a vir regularmente para a Figueira, comprando casa na Rua dos Banhos, deslocando-se assim várias vezes ao ano e durante décadas.

A imagem mostra Pilar a saborear o sol figueirense na praia da Claridade.