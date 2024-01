Escolas de samba vão abrir a prova da Figueira Champions

A segunda edição da “Figueira Champions / Casino Figueira” vai contar com a participação de 23 equipas – 10 World Tour, quatro ProTeams e nove equipas portuguesas, numa clássica que ascendeu à classe 1. Pro do circuito UCI ProSeries. O evento, que será realizado no dia 10 de Fevereiro, vai coincidir com o fim-de-semana do Carnaval.

No dia da clássica, as escolas de samba da Figueira da Foz vão participar num “Trio Eléctrico”, que consiste num camião adaptado com aparelhos de som para apresentar as escolas ao vivo, no dia anterior a desfilarem pela cidade. Este “Trio Eléctrico” irá à frente da caravana publicitária que abre a clássica internacional no sábado, dia 10 de Fevereiro.

No dia 11 de Fevereiro, domingo de Carnaval, realiza-se o Granfondo “Figueira Champions Day”, prova destinada a amadores (inscrições: https://racingtime.pt/ gfchampionsday?p=stephalf), que assegura a continuidade da festa.