Faleceu o escultor Laranjeira Santos

O mestre escultor Laranjeira Santos faleceu ontem, aos 93 anos de idade. Ao longo do seu percurso de vida dedicado às artes, Laranjeira Santos formou uma conexão especial com a Figueira da Foz, cidade onde viveu e a quem doou mais de uma centena de obras de escultura e desenho, actualmente expostas no Núcleo de Arte Contemporânea Laranjeira Santos (NACLS), criado em 2020 no requalificado Castelo Engenheiro Silva.

A 9 de Dezembro de 2020, a Câmara Municipal da Figueira da Foz atribuiu ao artista, por unanimidade, a Medalha de Mérito Cultural em prata dourada, em reconhecimento da sua vida, obra e do seu legado à cidade.

Uma das várias obras do escultor, “A Preguiça”, foi instalada no Espelho de Água, junto ao Forte de Santa Catarina, como está representado na imagem.