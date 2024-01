Veleiro pede auxílio devido a avaria no motor

A embarcação salva-vidas da Figueira da Foz, Patrão Moisés Macatrão, foi empenhada, durante a manhã de hoje, numa missão de auxílio a uma embarcação de recreio de bandeira portuguesa, com duas pessoas a bordo que, pelo facto de ter uma avaria no motor, ficou com muitas limitações na sua capacidade de governo.

Segundo o capitão do porto local, Pedro Cervaens Costa, “o alerta foi dado para a Polícia Marítima da Figueira da Foz, pelas 11 horas, “estando a embarcação, nessa altura, a cerca de três milhas náuticas a noroeste do Porto da Figueira da Foz, tendo-lhe sido dadas instruções para aguardar a chegada da embarcação de socorro de modo a poder avaliar a situação reportada”.

Cerca de 35 minutos depois, a embarcação Patrão Moisés Macatrão, após confirmar a degradação do motor, “deu início ao reboque da embarcação sinistrada para o Porto da Nazaré, pelo facto da barra do Porto da Figueira da Foz não apresentar condições para a entrada das duas embarcações em segurança, pois a barra está condicionada aos 35 metros”.

A operação de reboque terminou pelas 17 horas, com a chegada ao Porto da Nazaré, com ambas as embarcações e tripulantes em segurança.