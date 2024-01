16 famílias entraram em 2024 com novas casas

Na semana passada, a Figueira Domus (Empresa Municipal de Gestão de Habitação da Figueira da Foz) entregou chaves a 16 agregados familiares com carências socio-económicas, numa cerimónia realizada na Quinta do Paço.

A entrega realizou-se na sequência da reabilitação de 23 fogos (freguesia de Alhadas – 12, freguesia de Buarcos e São Julião – 2, freguesia de São Pedro – 5, freguesia de Tavarede – 2 e freguesia de Vila Verde – 2), num investimento de cerca de 90 mil euros pela parte da Figueira Domus, que vão dar resposta habitacional a 23 famílias.

A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, dos vereadores do executivo, do presidente da Assembleia Municipal, José Duarte, e do Administrador Executivo da Figueira Domus, Rui Duarte.