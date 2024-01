ULS do Baixo Mondego recebeu novos médicos

A nova Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego (ULS BM) recebeu ontem novos/as médicos/as, que escolheram efectuar a sua formação no hospital e centros de saúde da ULS Baixo Mondego. Os novos médicos foram recebidos no auditório do Hospital Distrital da Figueira da Foz, numa sessão de recepção, marcando o início da sua formação.

Os centros de saúde da Figueira da Foz, de Soure e de Montemor-o Velho pertencem agora à ULS BM (em funcionamento desde o dia 1 de Janeiro de 2024), que acolheu um total de 36 médicos internos: 25 de formação geral, três de formação especializada, que estão distribuídos/as pelas especialidades de Cirurgia Geral, Ortopedia e Pediatria e oito de formação especializada em Medicina Geral e Familiar.

Na cerimónia de recepção aos novos internos, Ana Raquel Santos, presidente do Hospital, fez referência aos desafios da nova ULS BM e referiu ainda na sua intervenção que “este dia será seguramente um dia marcante na instituição e na vida dos novos médicos e de todos os profissionais”.