Pesca precisa de apoio

O ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, disse que “é preciso agir de forma urgente” com medidas de apoio ao sector das pescas devido à subida do preço dos combustíveis, como a alteração da regulamentação dos fundos europeus.

“É preciso agir de forma urgente com medidas imediatas para apoiar o sector das pescas neste momento complexo, ao mesmo tempo que continuamos a trilhar o caminho das reformas na transição e na eficiência energética”, afirmou o governante, citado em comunicado.

Ricardo Serrão Santos esteve reunido com representantes do Movimento Associativo da Pesca Portuguesa, onde foram propostas “várias medidas de intervenção no mais curto prazo, de modo a garantir a continuidade da actividade da pesca, vital para o abastecimento alimentar”.