Estudantes da Universidade de Coimbra cooperam para apoiar o cuidador informal

A Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC) e a Câmara Municipal de Coimbra assinaram um protocolo de cooperação que tem como objectivo promover programas e projectos de âmbito educacional na área dos cuidados continuados e paliativos e solidariedade social.

O projecto vai ser dinamizado por uma plataforma de voluntariado, criado pelo Núcleo Universitário de Voluntariado dos Estudantes de Medicina (NUVEM).

Este núcleo vai apoiar o pelouro da Acção Social da Câmara Municipal de Coimbra na implementação e promoção de programas e projectos, de âmbito educacional, na área dos cuidados continuados e paliativos e solidariedade social.

A ideia é implementar acções através desta parceria, para também contribuir para a melhoria da “qualidade de vida” dos cuidadores informais, referiu a FMUC, em comunicado.

O projecto pretende ainda “implementar acções de capacitação e formação para o desenvolvimento de competências de cuidar, no âmbito de um plano de intervenção específico. Promover este tipo de relação não só irá ajudar os futuros médicos a conhecerem a realidade de quem precisa de apoio, como ajudá-los a conhecer melhor a pessoa humana, a perceber o seu papel na sociedade e a desenvolver a empatia e a aptidão para cuidar, promovendo também a inserção daquelas pessoas na sociedade”, disse a coordenadora do Centro de Estudos e Desenvolvimento dos Cuidados Continuados e Paliativos (CEDCCP), Marília Dourado, citada numa nota de imprensa.

O presidente da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Carlos Robalo Cordeiro, considerou que “ao colocar os estudantes em contacto directo com a realidade vivida pelas pessoas com as mais variadas limitações está-se a contribuir decisivamente para o desenvolvimento de competências sociais, comportamentais, relacionais e de empatia, que são fundamentais para o desempenho daqueles que serão os futuros médicos”.

Este projecto irá “apoiar e ajudar o cuidador informal” que presta assistência a alguém que, pela sua idade ou como resultado de uma condição crónica, tem um grau de incapacidade variável, que o impede de realizar todas as acções necessárias a uma existência humanamente digna, e, por outro lado, “irá contribuir para apoiar socialmente as pessoas que se encontram numa situação de solidão”.