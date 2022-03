Figueira sob aviso laranja devido à agitação do mar

Sete distritos do continente vão estar na quarta e na quinta-feira sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima forte, nomeadamente o de Coimbra, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O aviso perdurará entre as 12h de quarta-feira e as 9h de quinta-feira.

O IPMA colocou os sete distritos sob aviso amarelo devido à previsão de ondas de noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir altura máxima de 8 a 10 metros.

A previsão de vento forte e o agravamento da agitação marítima, levou a Autoridade Marítima Nacional (AMN) e a Marinha Portuguesa a lançar um alerta na costa ocidental de Portugal Continental a partir das 18h de hoje e até à madrugada de sexta-feira.