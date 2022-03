Dia Internacional do Contador de Histórias no domingo

O Município da Figueira da Foz associou-se à Rede de Castelos e Muralhas do Mondego e promove no domingo duas iniciativas comemorativas do Dia Internacional do Contador de Histórias.

A primeira sessão da iniciativa “Conto ou não Conto?” é dinamizada pela Biblioteca Municipal Pedro Fernandes Tomás, através de Ana Mónica Silva, realiza-se no Castelo Engenheiro Silva, das 16h30 às 17h e é dirigida a crianças dos 4 aos 10 anos.

Das 18 às 19 horas e dinamizada no Forte de Santa Catarina, por José Craveiro, a segunda iniciativa é dirigida a maiores de 8 anos e público em geral.

O Dia Internacional do Contador de Histórias surgiu na Suécia em 1991 e pretende promover a importância desta actividade milenar.

As sessões são gratuitas, com lotação limitada e sujeitas a inscrição prévia em inscricao@castelosemuralhasdomondego.pt.

O cumprimento das normas da Direcção Geral da Saúde é também exigido.