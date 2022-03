Governo reconhece interesse público da Madjer Youth Beach Soccer Cup da Figueira da Foz

O Governo reconheceu hoje o interesse público da Madjer Youth Beach Soccer Cup 2022 da Figueira da Foz, o único evento de futebol de praia juvenil reconhecido pela Beach Soccer Worldwide, entidade designada pela FIFA para supervisionar mundialmente o desenvolvimento desta modalidade.

Este reconhecimento de interesse público foi hoje publicado em Diário da Republica, num despacho assinado pelo secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.

A quarta edição deste evento terá lugar de 15 a 17 de Junho, em Buarcos, na Figueira da Foz.

Destina-se a atletas masculinos e femininos dos 14 aos 18 anos e teve, nas suas primeiras edições, a participação de equipas provenientes de Portugal, Espanha, Itália, Polónia, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos da América e El Salvador.

“Durante os seus três dias de realização, a avaliar pelas edições anteriores, prevê-se que reúna mais de 300 jovens atletas e um total de aproximadamente 500 agentes envolvidos directamente na sua concretização, sem contar com os milhares de espectadores que se estima que assistam aos jogos”, pode ler-se no documento publicado.

De acordo com o despacho do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, esta iniciativa junta “os agentes mais relevantes ao nível internacional desta modalidade que se encontra em franca ascensão” e que nasceu com o intuito de “proporcionar aos jovens praticantes de todo o mundo a oportunidade de aprenderem uns com os outros e, sobretudo, de evoluírem nas suas carreiras desportivas”.

“Trata-se de um evento importante no que respeita às categorias mais jovens, com níveis de participação consideráveis tendo em conta a realidade desta modalidade”, acrescentou.

No seu entender, por ter o envolvimento de um dos maiores nomes do desporto nacional e da história mundial do futebol de praia, “tem tido uma projecção mediática significativa, que se assume como elemento potenciador da afirmação do país, enquanto local privilegiado para a realização de eventos desportivos e como destino desportivo por excelência”.

A Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto, aprovada pela Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro, prevê o reconhecimento do interesse público de eventos desportivos, por despacho do membro do Governo responsável pela área do desporto.