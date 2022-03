João Lé, Administrador Executivo da The Navigator Company, é o convidado do Rotary Club da Figueira da Foz para a palestra desta semana – “A floresta portuguesa. Desafios e oportunidades”, com espaço no Hotel Mercure, amanhã, pelas 21h30.

Com larga experiência e conhecimento adquiridos ao longo de mais de 30 anos de actividade neste Grupo empresarial, João Lé abordará temáticas actuais que se prendem com a gestão sustentável da floresta e a gestão ambiental industrial.