“Parasitas” vai passar no CAE

Na próxima segunda-feira, dia 24 de Fevereiro, o Centro de Artes e Espectáculos irá exibir o filme “Parasitas” pelas 21h30, no agora chamado Auditório João César Monteiro.

O filme coreano foi vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes e de 4 Óscares deste ano, entre os quais o de Melhor Filme, marcando o mundo do cinema, tendo sido a primeira vez que um filme falado em língua não inglesa ganha esta estatueta.

O seu realizador, Bong Joon-ho, foi também premiado com um Óscar, agraciando a sua já aclamada carreira de cinematografia, a que pertencem filmes como “The Host – A Criatura”, “Mother – Uma Força Única” e “Snowpiercer – Expresso do Amanhã”.

O custo do bilhete será de 4 euros e a exibição do filme terá lugar no recentemente renomeado, Auditório João César Monteiro.