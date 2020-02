Figueira da Foz e Penacova interligam-se com a II Maratona de Teatro

No próximo dia 1 de Março ocorre na Figueira da Foz a II Maratona de Teatro, que liga a cidade a Penacova através do “amor ao palco”.

Em moldes diferentes da anterior, este ano, os mais de 50 alunos e a comunidade envolvente, começam por ter, às 10h30, uma aula de teatro aberta no jardim municipal. Mais tarde, por volta das 15h30, no Auditório Municipal, vai ocorrer a apresentação dos espectáculos “Um MAR de Rosas e Maneis” (AE CAE) e “Histórias da Livraria do Mondego” (EAP).

O projecto da actividade foi desenvolvido por Guilherme de Bastos Lima, professor da Escola de Artes do CAE e da Escola de Artes de Penacova.

No dia 8 de Março, será a vez das turmas da Figueira viajarem até Penacova. Do mesmo modo, haverá às 10h30 uma aula aberta a todos, no Jardim do Largo Alberto Leitão, e pelas 15h30, a apresentação dos espectáculos no Auditório do Centro Cultural.