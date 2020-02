Amanhã, terça-feira, o corso do Carnaval de Buarcos/Figueira da Foz volta a sair à rua.

Ontem, milhares de pessoas encheram a avenida para festejar esta quadra carnavalesca. Amanhã, dia 25 de Fevereiro, às 17 horas, com entrada livre, realiza-se a tradicional matiné infantil, com concurso de fantasias, no Casino Figueira.