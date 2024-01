Naval tem novo treinador de canoagem

O projecto de canoagem da Naval, nascido em 2022 pelas mãos do hexa-olímpico Alain Acart, recebe um novo impulso. Com uma carreira académica conhecida, atleta de alto rendimento e treinador promissor, a integração do novo “maestro” na canoagem deixa antever um futuro risonho aos canoístas da Figueira da Foz.

Andy Morales nasceu em Cuba há 30 anos, tendo concluído, em 2018, a licenciatura em Cultura Física e Desporto na “Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo” de Havana, onde foi galardoado com o “título de ouro” atribuído ao estudante que mais se destacou no curso.

Foi atleta de canoagem de 2004 a 2015. Enquanto atleta de alto rendimento, representou a selecção nacional de Cuba durante vários anos. Nesse período, conquistou vários títulos nacionais e participou em diversas provas internacionais.

A sua carreira profissional começou em 2015, como docente de Metodologia do Treino Desportivo e Psicologia aplicada ao Desporto, onde teve a oportunidade de trabalhar com atletas de alto rendimento. Em 2017, iniciou a sua carreira de treinador da equipa juvenil de canoagem de Havana, tendo conquistado os seus primeiros pódios. Em 2018, foi treinador da selecção nacional de Kayak feminino de Cuba, tendo as suas atletas conquistado vários títulos internacionais de destaque nos Jogos Centro-Americanos e no Campeonato Pan-Americano. De 2019 até ao final de 2023, foi treinador principal das equipas escolares de canoagem de Havana, conquistando múltiplos títulos nas várias categorias desde as camadas mais jovens até ao escalão de sénior.

Em 2021, foi assessor técnico da Escola de Canoagem de Montevideo, Uruguai, tendo sido responsável por toda a programação e planeamento do treino do Atleta uruguaio Santiago Melo que acabou por conquistar resultados de relevo ao nível internacional.