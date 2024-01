“Freguesias 50 Anos de Liberdade” é o mote do congresso

A ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias – vai realizar na Figueira da Foz, durante dois dias, o XIX Congresso Nacional no Pavilhão Galamba Marques.

Esta jornada tem como objectivo assinalar os 50 anos de democracia e abordar, entre outros temas, o fundo de financiamento das freguesias, os fundos de investimento, o impacto do imposto sobre o valor acrescentado (IVA), a parceria com os CTT, o reforço da autonomia das freguesias face aos municípios e o reforço da presença institucional da associação.

Sexta-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcará presença na sessão solene de abertura, que contará com Armando Vieira, presidente da mesa do XIX Congresso Nacional da ANAFRE; Rosa Baptista, presidente da Junta da Freguesia de Buarcos e São Julião, Paulo Cardoso, coordenador da delegação distrital de Coimbra, Jorge Veloso, presidente do conselho directivo da ANAFRE e Pedro Santana Lopes, presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz. Neste primeiro dia de trabalhos, a ANAFRE irá dedicar-se à ractificação do regulamento do XIX Congresso Nacional e à apresentação do relatório de actividades por parte do conselho directivo da Associação.

Sábado, serão debatidas e votadas as propostas de alteração aos estatutos da ANAFRE e apresentadas, debatidas e votadas as moções ao congresso, assim como votadas as linhas gerais de actuação e votadas as alterações aos estatutos da ANAFRE.

A sessão solene de encerramento, no sábado, contará com a presença de António Costa, primeiro-ministro, e estará a cargo de Armando Vieira, presidente da mesa do Congresso Nacional da ANAFRE; de Jorge Veloso, presidente do conselho directivo da ANAFRE e de Pedro Santana Lopes, presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz.