Mosteiro de Seiça reabre amanhã

A inauguração e reabertura do reabilitado Mosteiro de Santa Maria de Seiça é já amanhã, a partir das 15 horas, com uma cerimónia que contará com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O monumento estará depois aberto para visitas, entre as 17 horas e as 18h30 do dia da sua inauguração. Durante este fim-de-semana, serão permitidas visitas das 10 às 13 horas e das 14 às 17 horas.

Nos fins-de-semana subsequentes, e até Março, poderá ser visitado aos sábados e domingos, das 14 às 17 horas, com excepção dos dias 10 e 11 de Fevereiro, devido à realização da prova internacional de ciclismo Figueira Champions /Casino Figueira.