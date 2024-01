Campanha municipal vai oferecer compostores domésticos

Na sexta-feira passada o município da Figueira da Foz iniciou a campanha de educação ambiental “Biorresíduos? Chamo-lhe um Figo!”, que teve sessões em quatro estabelecimentos de ensino do concelho, com o objectivo do reforço das práticas de compostagem doméstica e da necessidade de reduzir a quantidade de bio-resíduos depositados em aterro.

No sábado, dia 20 de Janeiro, a campanha iniciou o périplo pelas freguesias, com sessões nas Juntas de Freguesia de Maiorca e de São Pedro e no Grupo Caras Direitas, na freguesia de Buarcos e São Julião.