Município promove actividade de serviço educativo por telefone para população sénior

O Município da Figueira da Foz dinamiza, através do serviço Educativo da Cultura – Biblioteca Municipal Pedro Fernandes Tomás, uma nova actividade “Trim Trim – Histórias ao Telefone” direccionada a maiores de 60 anos, que visa ajudar a combater o isolamento e solidão da população sénior do concelho, através de sessões de leitura de contos e poemas de curta duração, ao telefone.

As sessões, gratuitas e com uma duração de aproximadamente 20 minutos, realizam-se de segunda a sexta-feira, entre as 9h e as 17h, sujeitas a inscrição a partir do endereço electrónico biblioteca.municipal@cm-figfoz.pt ou do contacto telefónico 962 018 998.