Centro de Recolha Animal da Figueira da Foz acolheu 625 animais em 2020

O trabalho realizado no ano de 2020 pelo Serviço Veterinário Municipal (SVM) foi elogiado na última reunião de Câmara pelo vereador Miguel Pereira, em particular quanto à gestão do Centro de Recolha Animal da Figueira da Foz (CRAFF).

Miguel Pereira enalteceu o esforço e dedicação do SVM “nestas circunstâncias de pandemia” e salientou que pelo CRAFF passaram no ano transacto 675 animais, dos quais 160 foram recolhidos na via pública (145 canídeos e 15 felídeos).

O autarca referiu que “apesar da taxa de abandono ter subido um pouco” o CRAFF entregou aos donos 68 animais (66 canídeos e 2 felídeos), foram adoptados 53 animais e entregues a Família de Acolhimento Temporário 279 (140 canídeos e 137 felídeos). Foram também efectuadas 251 esterilizações.

O Serviço Veterinário Municipal colaborou, também, na gestão da recolha e tratamento de animais marinhos arrojados na costa da área geográfica do concelho.