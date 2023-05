No próximo domingo, dia 4 de Junho, pelas 11 horas, o Centro de Artes e Espectáculos apresenta no Jardim Interior, o espectáculo “Rebentos de Poesia” – Poesia com Marina Ferraz, no âmbito do 21º Aniversário do CAE.

O preço dos bilhetes é de dois euros (Público geral) e um euro (Leitores Biblioteca Municipal Pedro Fernandes Tomás) por pessoa, e que os mesmos estão à venda na bilheteira do CAE.