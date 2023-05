Marefoz recebe sessão pública de apresentação dos resultados do projecto DiadES

A Universidade de Évora e o MARE (Centro de Ciências do Mar e do Ambiente) vão realizar uma sessão pública de apresentação dos resultados do projecto DiadES, no edifício da Marefoz, no dia 1 de Junho, pelas 10 horas.

A sessão vai ter como objectivo dar a conhecer os principais resultados do projecto e as ferramentas desenvolvidas para promover os serviços do ecossistema associados aos peixes diádromos, através de uma cooperação transnacional para a gestão, conservação e exploração sustentável destas espécies, num cenário de alterações climáticas.

Para além da apresentação dos resultados, haverá também uma sessão dedicada ao jogo de tabuleiro DiadESland – uma ferramenta inovadora para fomentar discussões acerca da gestão e conservação das espécies diádromas a longo prazo e a larga escala.