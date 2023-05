A Final Four da Taça Nacional de Sub-18 realizou-se este fim-de-semana, no Pavilhão Municipal S. Miguel da Guarda, onde a equipa do Ginásio venceu o CAB Madeira por 69-60, garantindo a presença na Final, disputada no domingo.

A equipa figueirense acabou por ser derrotada na final pelo Clube Atlético de Queluz por 63-58, num jogo que teve que ir a prolongamento.