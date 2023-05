Município comemora Dia Nacional das Colectividades

A Associação das Colectividades do Concelho da Figueira da Foz (ACCFF) assinala este ano o Dia Nacional das Colectividades, dia 31 de Maio, com duas iniciativas que têm como objectivo dar mais informações ao público geral sobre o associativismo.

A primeira iniciativa pretende difundir a Mensagem do Dia Nacional das Colectividades, que será lançada a cada novo ano a uma nova personalidade, sobre o movimento associativo popular. Este ano será a vez do presidente da mesa da assembleia geral da ACCFF e ex-vereador das colectividades da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Miguel Pereira.

A segunda iniciativa, denominada “Uma aventura no associativismo”, que tem como principal objectivo aproximar alunos do primeiro ciclo do ensino básico à realidade associativa, vai levar crianças de quatro escolas a conhecer as actividades principais (música, folclore, teatro e o mar) de quatro associações do concelho.