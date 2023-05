Joaquim de Carvalho recebeu Olimpíadas Portuguesas de Física

A etapa final das Olimpíadas Portuguesas de Física de 2023 decorreu neste sábado,

27 de Maio, na Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, que contou com cerca de 90 jovens entusiastas pela Física.

Os concorrentes foram os alunos que ultrapassaram com sucesso as fases de Escola e Regional das Olimpíadas de Física, onde competiram com mais de mil estudantes de todas as regiões do país.

As provas foram dirigidas aos melhores alunos de Física a nível nacional do 9.º ano

de escolaridade (que concorrem em equipas de três elementos) e do 11.º ano (que

concorrem a título individual).

Após esta final nacional, os melhores 21 classificados no escalão do 11.º ano ficam pré-seleccionados para uma preparação a decorrer durante o ano lectivo de 2023/2024 na Universidade de Coimbra que os poderá levar a representar Portugal na Olimpíada Internacional de Física e na Olimpíada Ibero-Americana de Física em 2024.