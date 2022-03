Jornadas voltam com teatro amador

O Lions Clube da Figueira da Foz realiza as tradicionais Jornadas de Teatro Amador, de 27 de Março a 29 de Maio. O evento cultural contará com a participação de oito grupos cénicos amadores de associações, colectividades e estabelecimentos de ensino do concelho e um grupo cénico profissional de fora do concelho que levarão à cena nove peças de teatro, em colectividades de diversas freguesias do concelho figueirense.

A sessão de abertura do evento, a 27 de Março, Dia Mundial de Teatro, terá lugar na Sociedade Boa União Alhadense, com apresentação surpresa por Ilda Simões e com a peça “A Sopa Juliana”, pelo grupo cénico da Sociedade Boa União Alhadense, e a sessão de encerramento decorrerá no dia 29 de Maio, no Centro de Artes e Espectáculos, com a peça “Ai a minha filha”, produzida por Carlos Cunha.