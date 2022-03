José Cid actua em concerto solidário no CAE

O município da Figueira da Foz promove no sábado, no Centro de Artes e Espectáculos (CAE), um concerto solidário pela Ucrânia com a participação do cantor José Cid e o convidado Mário Mata.

“A receita de bilheteira deste espectáculo reverte a favor do Programa Solidário para Refugiados Ucranianos na Figueira da Foz, através da criação de uma conta solidária para o efeito”, referiu a autarquia, em comunicado.

O espectáculo, cujo preço do bilhete é de 10 euros por pessoa, decorre no sábado, a partir das 17 horas, no grande auditório do CAE.