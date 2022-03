Unidade de Produção e Autoconsumo na Escola Dr. João de Barros foi inaugurada

O Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz (AEZUFF), reconhecido há mais de uma década como um Eco-Agrupamento pela atribuição da bandeira verde a todos os Jardins de Infância (4), Escolas Básicas do 1.º Ciclo (5) e à sua Escola Sede, a EB 2-3 Dr. João de Barros, promove múltiplas iniciativas empreendedoras e vanguardistas, também no domínio ecológico e ambiental.

No ano de 2019, fruto de uma parceria com a Empresa CIE Plasfil e o Município da Figueira da Foz, com o empenho pessoal do Dr. João Ataíde, foi instalada na Escola Sede uma Unidade de Produção para Autoconsumo (UPAC), cuja rentabilização é claramente justificada pelo ciclo circadiano de funcionamento das Escolas e com resultados significativos no erário público.

Muito mais do que uma questão económica, há todo um propósito educacional e ambiental na realidade de a luz solar gerar uma eletricidade limpa e constituir uma energia renovável gratuita, com implicações imediatas na redução da pegada ecológica.

Nas palavras de Gonçalo Tomé, CEO da Plasfil CIE, “O mais bonito desta vida não é o que fazemos sozinhos, nem que o fazemos para nós, no sentido institucional e empresarial, até porque é essa a nossa obrigação, e que aqui só serve para dar o mote, mas aquilo que nos une por um mundo melhor. É de uma dessas felizes uniões que resulta o que hoje aqui celebramos”.

A união entre a CIE Plasfil, a Câmara Municipal da Figueira da Foz, a Eco-Inside e a Scales Ocean, foi decisiva para o sucesso desta iniciativa ímpar no contexto da educação pública portuguesa.

A UPAC da Escola João de Barros é constituída por 110 painéis solares de 265 W cada, 2 inversores, uma potência nominal de 25 KW, 29 KWp e uma previsão de produção anual de 43.500 Kwh.

Desde que entrou em funcionamento em Outubro de 2019, já produziu mais de 88.000 Kwh, tendo já evitado 45 toneladas de emissões de CO2.

A produção de energia acumulada é equivalente ao consumo de 45 habitações familiares durante um ano, 57 barris de petróleo, 747.000 kms percorridos num veículo eléctrico, o equivalente a 19 voltas à terra.

O retorno já acumulado pela tutela (Ministério da Educação e Câmara Municipal Figueira da Foz, dependendo da temporalidade) em compra evitada de energia supera já os 10.500 € (70% do valor investido), sendo que, e ceteris paribus a 2021, em Setembro de 2022, 3 anos depois do arranque e mesmo num período tão atribulado, estará totalmente recuperado.

Tivemos a honra de contar com a presença das turmas do 4.º ano da EB de Abadias e dos Alunos do Clube “Hora do Conto”, na abertura da sessão, a quem deixamos o nosso sincero agradecimento. Estiveram, ainda presentes, Professores e Pessoal Não Docente do Agrupamento, a Senhora Delegada Regional da Educação (Dr.ª Cristina Oliveira), a Senhora Vereadora da Educação (Dr.ª Olga Brás), o ex-Vereador da Educação (Dr. Nuno Gonçalves), o Professor José Castanho (Director do AEZUFF de 2017 a Julho de 2021), Representantes das Empresas Plasfil CIE, Eco Inside, Scales Ocean) e a família do Dr. João Ataíde, a Dr.ª Sílvia Ataíde, a filha e os netos.