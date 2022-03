32ª Gala Internacional dos Pequenos Cantores com inscrições abertas

O Centro de Artes e Espectáculos vai acolher a 32ª Gala Internacional dos Pequenos Cantores no dia 3 de Julho de 2022, sendo que já estão abertas as inscrições com data limite até 29 de Abril, em que podem participar crianças entre os cinco e os dez anos de idade.

A Gala Internacional dos Pequenos Cantores da Figueira da Foz, iniciativa pioneira no género, nasceu em Setembro de 1979 e, desde então, cumpriu os seus objectivos: a criação e divulgação de temas musicais próprios para crianças e por elas interpretadas, a divulgação dos “Direitos da Criança” e de entidades sem fins lucrativos colocadas ao serviço da criança e o fomento de laços de amizade entre os povos sem distinção de raça, cor, credo, sexo ou origem.

A Figueira da Foz, ao longo das 31 edições da Gala Internacional dos Pequenos Cantores, teve o privilégio de receber mais de 467 participações, das quais cerca de metade estrangeiras, oriundas de 40 países da Europa, América, África e Ásia.