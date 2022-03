Vai realizar-se no dia 26 de Março de 2022, pelas 15h30, sob a temática “Aprender no

Museu Municipal Santos Rocha”, um percurso pelas salas de exposição permanente do

Museu Municipal através da temática dos nossos cinco sentidos.

Esta sessão é gratuita e dirigida a crianças dos 4 aos 10 anos, mas carece de inscrição

prévia em servico.educativo@cm-figfoz.pt ou 233 402 840.