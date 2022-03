Coreana CL confirmada no festival RFM SOMNII

A sul-coreana CL, “uma das artistas com mais expressão em toda a Ásia e apelidada de ‘rainha do K-pop’”, vai actuar a 9 de Julho no festival RFM SOMNII, na Praia do Relógio, na Figueira da Foz, anunciou hoje a organização do evento.

De acordo com a nota de imprensa, Lee Chae-rin (CL) viu a sua carreira “explodir” aos 17 anos, enquanto vocalista do grupo feminino de K-pop 2NE1, onde foi também compositora e co-produtora do álbum “Crush”.

“Vencedora do People’s Choice Award de 2019, enquanto “A mulher asiática mais inspiradora”, CL também foi nomeada duas vezes para as “100 pessoas mais influentes do mundo” da revista TIME”, realça a organização apontando também para os números da cantora em diversas plataformas digitais: “quase dez milhões de seguidores no Instagram, mais de 2 Milhões de subscritores no seu canal de Youtube e 1,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify”.

De acordo com a organização, a presença de CL no RFM SOMNII é uma estreia do género K-pop no festival.