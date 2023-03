“Jesus Cristo Superstar” no CAE

O Centro de Artes e Espectáculos vai apresentar o musical “Jesus Cristo Superstar”, uma peça realizada no âmbito da produção anual da Escola de Artes do CAE, que terá lugar no Grande Auditório nos dias 16, 17 e 18 de Março.

Nota deste espaço cultural refere que esta obra é uma versão adaptada do musical de 1970, com a participação do Coro Pequenas Vozes da Figueira da Foz, “num conceito de Ópera Rock, de Andrew Lloyd Webber, com libreto e letras de Tim Rice.”

Nos dias 16 e 17 de Março serão realizadas as sessões para escolas e instituições, pelas 10h30, com o preço dos bilhetes a 2,50 euros por pessoa. No dia seguinte será então a vez da sessão para o público em geral, pelas 21h30, com o preço dos bilhetes a 10 euros.