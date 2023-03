No passado dia 11 de Março foi realizada a Final do Torneio das Primeiras Remadas, em Montemor-o-Velho, em que participaram os seis clubes da Beira Litoral. A Figueira da Foz foi representada pelas equipas da Naval Remo e do Ginásio, que obtiveram as posições de 2.º e 5.º lugar na tabela, respectivamente.

Esta foi a última regata desta época das primeiras remadas, sendo que as próximas serão realizadas para competição conjunta entre os atletas jovens e os de escalões mais avançados.