Super-especial de Rali na Figueira já tem percurso marcado

A cidade da Figueira da Foz vai acolher a super-especial do Rali de Portugal, no dia 12 de Maio, que estava inicialmente agendada para Coimbra, sendo que o percurso foi entretanto definido.

Segundo informações partilhadas no site de desporto autolook.pt, o trajecto desta prova estava inicialmente marcado entre Figueira e Buarcos, mas foi entretanto confirmado que a estrutura do percurso da prova foi inteiramente alterada para se estabelecer apenas na Figueira da Foz, com a acção a realizar-se nas estradas entre o Mercado Municipal/Marina e o Forte de Santa Catarina.

Os pilotos irão-se reunir, pelas 19 horas, com lugar no Relógio de Sol – perto da Câmara Municipal – onde depois se vão deslocar para as proximidades do Mercado Municipal, que marcará a partida da prova.

Em frente ao Forte de Santa Catarina haverá um obstáculo que os pilotos terão que abordar e voltar para trás, entrando pela direita no Parque das Gaivotas, que será o ponto central da prova, onde os pilotos poderão exibir todas as suas capacidades para o público.

Depois da exibição no Parque das Gaivotas, os pilotos regressam à Avenida de Espanha para voltar a contornar por duas vezes a rotunda do Clube Náutico, e seguir em direcção à Câmara Municipal, para cruzarem a linha de chegada em frente ao Mercado Municipal e Marina.