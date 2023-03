O Município da Figueira da Foz recebeu hoje um apoio do Fundo Ambiental, no valor de 1 milhão de euros, para a construção da ponte ciclável sobre o rio Mondego, no âmbito do percurso Eurovelo 1.

O objectivo inicial do projecto Eurovelo 1 – Rota da Costa Atlântica, era o de criar um percurso que se irá estender ao longo da costa atlântica, entre o limite sul do concelho da Figueira da Foz e o limite norte do concelho de Mira, através de 83 quilómetros.

Foto: Município da Figueira da Foz