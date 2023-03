Figueirenses integram direcção dos Leos de Portugal

Foi recentemente realizada a Conferência Nacional dos Leos de Portugal, onde se elegeu a direcção do próximo mandato, a começar em Julho.

Inês Santos, actual vice-presidente dos Leos de Portugal e anterior presidente do LEO Clube da Figueira da Foz – Foz do Mondego, foi eleita presidente da Direcção dos Leos de Portugal, sendo a segunda vez que uma figueirense encabeça os destinos deste movimento a nível nacional.

Bruna Frederico, actual presidente do LEO Clube da Figueira da Foz – Foz do Mondego, assumirá as funções de secretária, presentemente desempenhadas por outra figueirense, Andreia Duarte, que terminará o seu mandato em Julho.

Sofia Duarte, membro do LEO Clube da Figueira da Foz – Foz do Mondego, foi ainda eleita para o Conselho Fiscal.