José Isaías Cardoso nasceu na freguesia de Alhadas a 30 de Setembro de 1922. Faria hoje 100 anos!

Formou-se em arquitectura pela Escola Superior de Belas Artes do Porto, em 1954. Precursor do Movimento Moderno no espaço arquitectónico da cidade, projectou a Piscina-Praia, o edifício do Museu e Biblioteca municipais, entre muitas outras obras.

Passados 100 anos sobre o seu nascimento, a memória de Isaías Cardoso é hoje evocada em sessão a ter lugar no Auditório Municipal, às 18 horas.