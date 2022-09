Jornadas sobre a gaguez na Figueira

No dia 22 de Outubro realizam-se na Figueira da Foz as Jornadas 2.0, um evento de debate e reflexão organizado pela Associação Portuguesa de Gagos, que irá decorrer no Auditório Municipal.

Segundo a organização, “está em preparação um programa de comunicações e mesas redondas que pretende promover o debate e a discussão, para além de um conjunto de associados que partilharão as suas reflexões sobre a missão da associação”.

A organização conta também com a presença dos deputados Carlos Guimarães Pinto (IL) e Maria João Castro (PS), e da ex-deputada Joacine Katar Moreira para partilhar as suas experiências de gaguez.

Refira-se que a Associação Portuguesa de Gagos tem sede no Alqueidão.