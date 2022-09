TESTA Group adquire Sorefoz

O Grupo Testa, de Mortágua, comprou 80 por cento das acções da Sorefoz. “Acreditamos que a Sorefoz vai continuar a inovar e a crescer de forma sustentada, agora inserida num grupo que conta com uma sólida estrutura financeira e uma estratégia assente numa visão de longo prazo”, escreve a holding no site. “Com esta aquisição, tornamo-nos líderes nacionais no mercado grossista de electrodomésticos e o volume de negócios global do grupo atingirá os 200 milhões de euros em 2022”.

Por outro lado, Fernando Cardoso, em declarações ao diário As Beiras, esclareceu que a alienação da maioria do capital da empresa “não é só uma questão pessoal, é uma questão de responsabilidade que a empresa tem junto do mercado, dos seus accionistas e das marcas associadas”. O empresário figueirense, presidente do conselho de administração da Sorefoz, julga ter encontrado os parceiros indicados para se prosseguir com os projectos de desenvolvimento da empresa e da rede das suas lojas associadas. “Acredito, portanto, no futuro da Sorefoz e dos seus associados, e estou satisfeito com a solução encontrada”, acrescentou o gestor ao jornalista Jota Alves.

Com um volume de negócios de 50 milhões de euros e uma forte presença no mercado nacional e internacional desde 1982, a Sorefoz é uma empresa líder na distribuição grossista de electrodomésticos, telecomunicações e microinformática, contando com uma oferta de mais de 10 mil referências de produto. Detentora de uma rede de lojas independentes e associadas, a Sorefoz opera como central de compras das 300 lojas físicas da Tien 21 e Confort.