HDFF confirma aumento de casos de Covid-19

O Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF) revelou que, nas duas últimas semanas de Agosto, “verificou-se um aumento na procura ao Serviço de Urgência de utentes com queixas de infecção respiratória/ Covid-19, existindo um aumento de testes e de diagnóstico de infecção”, avançou a administração do Hospital ao Diário As Beiras.

Foi adicionalmente referido que, apesar deste aumento de casos, não se justificam medidas adicionais de resposta para combater esta maior procura ao Serviço de Urgência, pois os casos registados são muito menores comparativamente aos números durante a pandemia, assim como os “efeitos da infecção estão a revelar-se menos graves”.

O Hospital mantém “uma área dedicada a doentes com infecção respiratória no Serviço de Urgência, para onde são encaminhados os utentes com suspeita de infecção respiratória”, sendo que são permitidas visitas diárias com duração de 60 minutos, com apenas a “presença de uma visita por doente internado e cada utente só pode receber um máximo duas visitas por dia (30 minutos cada)”, informou a administração.