Arranque do novo ano lectivo na Figueira da Foz conta com mais de sete mil alunos

O regresso às aulas é assinalado no dia 15 de Setembro. O Figueirense foi falar com os vários representantes dos agrupamentos escolares do concelho com o intuito de averiguar se os estabelecimentos de ensino estão preparados para receber os novos alunos. Ao todo, são mais de sete mil alunos, de diferentes nacionalidades, que vão ingressar nas escolas do concelho neste novo ano lectivo.

De informações partilhadas pelo Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz (AEZUFF) ao nosso jornal, comprovámos que as escolas deste agrupamento (Escola Básica Dr. João de Barros; jardins de infância de Caceira, Gala, São Julião e Conde de Ferreira; escolas básicas do 1.º ciclo das Abadias, Viso, “Rui Martins”, Gala e S. Julião/Tavarede), vão contar com 2001 alunos, distribuídos por 12 grupos da Educação Pré-Escolar, 40 turmas do 1.º Ciclo e 39 turmas dos 2.º e 3.º Ciclos. São cerca de 170 professores, para além de 377 elementos de pessoal não docente, só neste conjunto de escolas da Figueira.